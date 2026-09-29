Wabup Ambar Mewanti-Wanti Pejabat Baru di Kulon Pogo Agar Menjauhi Praktik Pungli

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pejabat tinggi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baru saja menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat.

Di tengah momentum tersebut, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko memberikan peringatan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) serta berkomitmen mempermudah pelayanan publik.

Pelantikan yang berlangsung di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (28/9), itu mencakup total tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, 22 pejabat administrator, 10 pejabat pengawas, satu kepala Puskesmas, serta pengangkatan sejumlah PNS baru.

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Dalam arahannya, Wabup Ambar menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka berbasis prestasi dan rekam jejak kinerja (merit system), tanpa ada unsur nepotisme atau kedekatan khusus dengan pimpinan.

"Jabatan itu adalah amanah dan titipan. Tidak ada yang bilang di sini dekat dengan bupati atau wakil bupati lalu jabatannya naik, tidak ada. Jabatan di Kabupaten Kulon Progo terbuka untuk siapa pun yang mempunyai prestasi dan integritas," ujar Ambar.

Ia pun secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi agar tidak membebani masyarakat, khususnya dalam hal pengurusan perizinan dan pelayanan administrasi lainnya.

"Saya ingin pelayanan masyarakat sebaik-baiknya. Jangan sampai ada keluhan masyarakat kalau mengurus perizinan di Kabupaten Kulon Progo itu sulit atau dimintai uang. Tolong setiap pelayanan masyarakat dipermudah dan diperlancar," tegasnya.

Di sisi lain, Ambar turut memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh ASN Kulon Progo selama 18 bulan terakhir yang berhasil membawa daerah tersebut menjadi salah satu barometer tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).