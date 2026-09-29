Imbas Kebakaran, Toko Hamzah Batik Tutup Sementara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pihak Hamzah Batik memutuskan menutup sementara operasional gerai Jalan Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Penutupan sementara itu imbas dari kebakaran yang melanda lantai 3 toko pakaian, kerajinan dan oleh-oleh tersebut pada Senin dini hari (28/9).

Informasi penutupan operasional diunggah melalui akun Instagram resmi Hamzah Batik Official.

"Seluruh kegiatan, termasuk event, pertunjukan harian maupun bulanan serta aktivitas lainnya ditiadakan sementara waktu sampai kondisi memungkinkan untuk kembali beroperasi," tulis pihak Hamzah Batik dalam keterangannya.

Pihak Hamzah Batik juga menyampaikan permohonan maaf karena penutupan operasional sementara berdampak kepada pelanggan, mitra, vendor hingga seluruh timnya.

"Kami memahami bahwa penghentian sementara ini dapat berdampak pada berbagai rencana dan kegiatan yang telah dipersiapkan," katanya.

Saat ini pihak Hamzah Batik mengatakan akan fokus penanganan pascakebakaran dan berharap situasi bjsa kembali membaik.

Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.