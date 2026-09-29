JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Imbas Kebakaran, Toko Hamzah Batik Tutup Sementara

Imbas Kebakaran, Toko Hamzah Batik Tutup Sementara

Selasa, 29 September 2026 – 20:10 WIB
Imbas Kebakaran, Toko Hamzah Batik Tutup Sementara - JPNN.com Jogja
Petugas Polresta Yogyakarta memasang garis polisi di depan toko Hamzah Batik, Senin (28/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pihak Hamzah Batik memutuskan menutup sementara operasional gerai Jalan Margo Mulyo, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Penutupan sementara itu imbas dari kebakaran yang melanda lantai 3 toko pakaian, kerajinan dan oleh-oleh tersebut pada Senin dini hari (28/9).

Informasi penutupan operasional diunggah melalui akun Instagram resmi Hamzah Batik Official.

Baca Juga:

"Seluruh kegiatan, termasuk event, pertunjukan harian maupun bulanan serta aktivitas lainnya ditiadakan sementara waktu sampai kondisi memungkinkan untuk kembali beroperasi," tulis pihak Hamzah Batik dalam keterangannya.

Pihak Hamzah Batik juga menyampaikan permohonan maaf karena penutupan operasional sementara berdampak kepada pelanggan, mitra, vendor hingga seluruh timnya.

"Kami memahami bahwa penghentian sementara ini dapat berdampak pada berbagai rencana dan kegiatan yang telah dipersiapkan," katanya.

Baca Juga:

Saat ini pihak Hamzah Batik mengatakan akan fokus penanganan pascakebakaran dan berharap situasi bjsa kembali membaik.

Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

Pihak Hamzah Batik memutuskan untuk menutup sementara operasional tokonya sampai situasi kembali membaik.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kebakaran kebakaran hamzah batik Jogja kebakaran toko hamzah batik hamzah batik tutup kebakaran jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU