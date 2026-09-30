Jadwal SIM Keliling Jogja pada Rabu, 30 September 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari Rabu, 30 September 2026, berikut adalah informasi lengkap mengenai jadwal pelayanan SIM Keliling, SIMMADE, maupun Satpas di berbagai wilayah (Sleman, Gunungkidul, dan Bantul) berdasarkan data resmi bulan September 2026.

1. Wilayah Polres Gunungkidul (SIMPITU)

Khusus untuk wilayah Gunungkidul, hari Rabu ini terdapat layanan SIMPITU yang siap melayani masyarakat:

Jenis Layanan: SIMPITU (Perpanjangan SIM A & C)

Hari/Tanggal: Rabu, 30 September 2026

Lokasi: Toserba Sambipitu, Patuk

Waktu Pelayanan: Pukul 09.00 WIB - Selesai

2. Wilayah Polresta Sleman

Untuk wilayah Sleman, layanan bus SIM keliling atau MPP pada hari ini (tanggal 30 September) tidak tercatat dalam jadwal operasional rutin reguler, tetapi pelayanan utama tetap dibuka di kantor induk:

Satpas Polresta Sleman:

Jam Pelayanan: 08.00 - 11.00 WIB

Catatan: Melayani permohonan SIM Baru serta perpanjangan.

Informasi Kontak (Halo Satpas): 0852 2586 8903

3. Wilayah Polres Bantul

Berdasarkan jadwal operasional bulan September 2026 untuk Polres Bantul, layanan SIM Keliling/MPP di luar hari ini telah terjadwal di tanggal-tanggal sebelumnya (seperti di MPP Manding pada 29 September).

Warga Bantul yang ingin mengurus perpanjangan dapat langsung mengonfirmasi layanan terdekat atau menuju Polres Bantul.

Layanan SIM Keliling, SIMPITU, dan Bus Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Sedangkan untuk pembuatan SIM Baru wajib dilakukan langsung di Satpas Induk masing-masing polres.