Panduan Rute Transit Trans Jogja Dari Prambanan Menuju Stasiun Lempuyangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin bepergian dari kawasan Candi Prambanan menuju Stasiun Lempuyangan menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja, perjalanan ini memerlukan transit (pindah bus) karena tidak ada satu jalur langsung yang menghubungkan kedua titik tersebut secara linear.

Berdasarkan data trayek Trans Jogja, rute paling efisien untuk perjalanan ini dapat dilakukan dengan menggunakan Jalur 1A sebagai rute awal, lalu melakukan transit di titik pertemuan terdekat untuk melanjutkan ke Jalur 4A menuju Stasiun Lempuyangan.

Berikut adalah panduan lengkap rute dan titik transitnya:

Tahap 1: Naik Jalur 1A dari Terminal Prambanan

Titik Keberangkatan: Terminal Prambanan

Rute yang dilalui (sebagian): Berangkat dari Terminal Prambanan melewati Kalasan, Bandara Adisucipto, kawasan Jalan Solo, Ambarrukmo, hingga memasuki area kota (Kridosono/Malioboro).

Titik Transit Terbaik: Anda bisa turun di sekitar kawasan Halte Kridosono atau Halte RS Bethesda / Demangan, karena titik-titik ini beririsan atau berdekatan dengan jalur bus Trans Jogja lainnya (termasuk Jalur 4A).

Tahap 2: Transit dan Melanjutkan dengan Jalur 4A ke Stasiun Lempuyangan

Dari titik transit (misalnya di sekitar Halte Kridosono), Anda dapat berpindah ke armada Jalur 4A.

Rute Jalur 4A Menuju Lempuyangan:

Dari Halte Kridosono, bus Jalur 4A akan bergerak melewati area Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Rumah Sakit Bethesda, kawasan Hayam Wuruk, hingga tiba di: TPB Pasar Lempuyangan