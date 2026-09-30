Jadwal Pemutaran Film Bioskop di Yogyakarta Pada Rabu, 30 September 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu luang dengan menonton film di bioskop pada hari Rabu, 30 September 2026, berikut adalah rangkuman jadwal penayangan di berbagai bioskop populer di Yogyakarta.
1. Ambarrukmo Plaza (XXI)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+): 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:00, 16:15, 20:30
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Avengers Endgame: Encore (R17+): 12:15, 15:45, 19:15
Resident Evil (R13+): 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Lucky Strike: 14:10, 18:25
2. Empire XXI Yogyakarta
Verity (R13+): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Heart of the Beast (R13+): 12:10, 16:30, 20:50
Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:15, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55
Avengers Endgame: Encore (R17+): 12:30, 16:00, 19:30
Resident Evil (Semua Umur): 12:35, 14:30, 18:25, 20:20
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R17+): 14:15, 18:35
Fall 2: Deadpoint: 16:25
3. Jogja City Mall (XXI)
Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:00, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20
Agensi Rumah Tangga (R17+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Memburu Pemangsa (Semua Umur): 12:15, 16:25, 20:35
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+): 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Avengers Endgame: Encore (R17+): 12:30, 15:55, 19:20
Resident Evil (R13+): 12:55, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15
Lucky Strike: 14:25, 18:35
4. CGV Hartono Mall Yogyakarta (Pakuwon Mall)
Tazza The Song Of Beelzebub (17+): 13:35, 21:05 (Regular 2D)
Linkin Park: Unshatter (SU): 18:00 (4DX), 18:30 (Regular 2D), 19:00 (ScreenX)
Avengers Endgame: Encore (13+): 12:00, 15:30 (ScreenX); 12:45, 16:15, 19:45 (SphereX); 13:15, 16:45 (Velvet); 14:30, 20:10 (4DX)
Daniel and the Fiery Furnace (13+): 12:15, 16:20, 18:55 (Regular 2D)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (SU): 12:10, 14:25, 16:40 (Regular 2D)
Verity (17+): 16:10, 18:30, 20:50 (Regular 2D)
Resident Evil (17+): 14:25, 20:40 (Regular 2D); 20:15 (Velvet)
5. CGV Transmart Maguwo Yogyakarta
Avengers Endgame: Encore (13+): 12:30, 16:00, 19:30 (Regular 2D)
Daniel and the Fiery Furnace (13+): 14:00, 18:35 (Regular 2D)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (SU): 12:50, 15:10, 17:30, 19:50 (Regular 2D)
Agensi Rumah Tangga (13+): 16:15, 20:50 (Regular 2D)
Baca Juga:
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing pengelola bioskop. Pastikan untuk mengecek ketersediaan tiket secara berkala melalui aplikasi pemesanan tiket online. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Rabu 30 September 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News