JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Pemutaran Film Bioskop di Yogyakarta Pada Rabu, 30 September 2026

Jadwal Pemutaran Film Bioskop di Yogyakarta Pada Rabu, 30 September 2026

Rabu, 30 September 2026 – 09:32 WIB
Jadwal Pemutaran Film Bioskop di Yogyakarta Pada Rabu, 30 September 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu luang dengan menonton film di bioskop pada hari Rabu, 30 September 2026, berikut adalah rangkuman jadwal penayangan di berbagai bioskop populer di Yogyakarta.

1. Ambarrukmo Plaza (XXI)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+): 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00
Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:00, 16:15, 20:30
Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10
Avengers Endgame: Encore (R17+): 12:15, 15:45, 19:15
Resident Evil (R13+): 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Lucky Strike: 14:10, 18:25

2. Empire XXI Yogyakarta
Verity (R13+): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20
Heart of the Beast (R13+): 12:10, 16:30, 20:50
Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:15, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55
Avengers Endgame: Encore (R17+): 12:30, 16:00, 19:30
Resident Evil (Semua Umur): 12:35, 14:30, 18:25, 20:20
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R17+): 14:15, 18:35
Fall 2: Deadpoint: 16:25

Baca Juga:

3. Jogja City Mall (XXI)
Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:00, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20
Agensi Rumah Tangga (R17+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50
Memburu Pemangsa (Semua Umur): 12:15, 16:25, 20:35
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+): 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00
Avengers Endgame: Encore (R17+): 12:30, 15:55, 19:20
Resident Evil (R13+): 12:55, 14:45, 16:35, 18:25, 20:15
Lucky Strike: 14:25, 18:35

4. CGV Hartono Mall Yogyakarta (Pakuwon Mall)
Tazza The Song Of Beelzebub (17+): 13:35, 21:05 (Regular 2D)
Linkin Park: Unshatter (SU): 18:00 (4DX), 18:30 (Regular 2D), 19:00 (ScreenX)
Avengers Endgame: Encore (13+): 12:00, 15:30 (ScreenX); 12:45, 16:15, 19:45 (SphereX); 13:15, 16:45 (Velvet); 14:30, 20:10 (4DX)
Daniel and the Fiery Furnace (13+): 12:15, 16:20, 18:55 (Regular 2D)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (SU): 12:10, 14:25, 16:40 (Regular 2D)
Verity (17+): 16:10, 18:30, 20:50 (Regular 2D)
Resident Evil (17+): 14:25, 20:40 (Regular 2D); 20:15 (Velvet)

5. CGV Transmart Maguwo Yogyakarta
Avengers Endgame: Encore (13+): 12:30, 16:00, 19:30 (Regular 2D)
Daniel and the Fiery Furnace (13+): 14:00, 18:35 (Regular 2D)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (SU): 12:50, 15:10, 17:30, 19:50 (Regular 2D)
Agensi Rumah Tangga (13+): 16:15, 20:50 (Regular 2D)

Baca Juga:

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing pengelola bioskop. Pastikan untuk mengecek ketersediaan tiket secara berkala melalui aplikasi pemesanan tiket online. (mar3/jpnn)

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Rabu 30 September 2026.

Redaktur & Reporter : Januardi Husin

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   bioskop Jogja bioskop hari ini bioskop jogja hari ini jadwal bioskop jogja jadwal bioskop hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU