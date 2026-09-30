Merapi Hari Ini: Puluhan Kali Gempa Guguran, 3 Kali Luncuran Lava Teramati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan resmi mengenai aktivitas vulkanis Gunung Merapi periode pengamatan Selasa, 29 September 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB.

Hingga saat ini, status Gunung Merapi yang terletak di perbatasan DIY dan Jawa Tengah ini masih berada di Level III (Siaga).

Berdasarkan laporan yang disusun oleh petugas pengamatan Tri Mujiyanta, kondisi cuaca di sekitar puncak terpantau bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga mendung.

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Angin bertiup lemah ke arah barat dengan suhu udara berkisar antara 17.4 hingga 27.4 derajat Celsius, kelembaban udara 82-84,7 persen, serta tekanan udara 876-921.2 mmHg.

Dari sektor visual, gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut tingkat 0-II dan 0-III.

Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, serta memiliki ketinggian sekitar 50 hingga 100 meter di atas puncak kawah.

Sedangkan untuk aktivitas kegempaan Gunung Merapi selama 24 jam kemarin tercatat cukup dinamis, dengan perincian sebagai berikut:

- Gempa Guguran: 77 kali (Amplitudo 2-92 mm, durasi 19.72-205.25 detik)