2 Pekan Berlalu, Kasus Pungli Parkir di Alkid Masih Proses, Sudah Banyak yang Diperiksa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua pekan setelah viral dugaan pungli parkir food truck di Alun-Alun Kidul, polisi masih menyelidiki perkara tersebut.

Informasi terbaru dari kepolisian menyebutkan bahwa penyidik telah meminta keterangan pemilik Bolosego dan empat karyawannya.

Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan dari lima perwakilan paguyuban parkir Alun-Alun Kidul.

Ditambah lagi, satu pedagang dan dua pengelola sampah di area aset keraton tersebut juga dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan bahwa belum lama ini penyidik menambah personel dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menyampaikan keterangannya dalam perkara dugaan pungli itu.

"Proses penyelidikan (dugaan pungli) masih berjalan," kata Iptu Dani HS, Rabu (30/9).

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Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Ya, kan, ada kepolisian, ada yang lainnya. Biar diselesaikan sama (pemerintah) kota,” ujar Sri Sultan, Senin (21/9).