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Sampel Dibawa ke Lab Forensik, Polisi Usut Penyebab Kebakaran Toko Hamzah Batik

Rabu, 30 September 2026 – 16:18 WIB
Sampel Dibawa ke Lab Forensik, Polisi Usut Penyebab Kebakaran Toko Hamzah Batik - JPNN.com Jogja
Kondisi lantai 3 toko Hamzah Batik pascakebakaran, Senin (28/9). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta masih menyelidiki pemicu kebakaran di toko Hamzah Batik. Lantai 3 toko yang berada di Jalan Margo Mulyo itu terbakar pada Senin dini hari (28/9).

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan pihaknya menggandeng kepolisian dari Jawa Tengah untuk menyelidiki kebakaran tersebut.

"Pada Senin, 28 September 2026 penyidik satreskrim dan Inafis Polresta Yogyakarta bersama tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah telah melaksanakan olah TKP," kata Iptu Dani, Rabu (30/9).

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Menurutnya, ada beberapa sampel yang diambil lalu dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa oleh petugas.

"Penyebab kebakaran masih proses penyelidikan," ujarnya.

Kemudian, total kerugian kebakaran yang menghanguskan gudang di lantai 3 tersebut masih dalam pendataan.

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Manajer Hamzah Batik Agung mengatakan kebakaran itu bermula saat satpam yang menjaga toko tersebut mendengar suara letupan di lantai tiga.

Tak lama kemudian, kobaran api tampak membesar di lantai tiga.

Polresta Yogyakarta menggandeng tim forensik Polda Jawa Tengah untuk menyelidiki penyebab kebakaran toko Hamzah Batik.
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