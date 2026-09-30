JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Jogja Perpanjang Kontrak 1.244 PPPK Paruh Waktu, 23 Lainnya tidak Lanjut

Pemkot Jogja Perpanjang Kontrak 1.244 PPPK Paruh Waktu, 23 Lainnya tidak Lanjut

Rabu, 30 September 2026 – 16:35 WIB
Pemkot Jogja Perpanjang Kontrak 1.244 PPPK Paruh Waktu, 23 Lainnya tidak Lanjut - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - PPPK Paruh Waktu di Kota Yogyakarta. Foto: Ricardo/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta memastikan sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tidak diperpanjang kontraknya.

Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta Sarwanto mengatakan bahwa tahun lalu pihaknya mengangkat 1.267 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Saat ini tercatat 1.244 PPPK paruh waktu yang mendapatkan perpanjangan perjanjian kerja.

Baca Juga:

Menurut Sarwanto, sampai dengan saat ini telah terbit surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123/Pem.D/BP/D.4/IX/2026 per tanggal 25 September 2026.

Surat keputusan itu berisi perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

"Saat ini unit kerja sudah berproses untuk membuat surat perjanjian kerja (SPK) PPPK paruh waktu di masing-masing OPD," katanya, Rabu (30/9).

Baca Juga:

Terkait kontrak beberapa PPPK paruh waktu yang tidak perpanjang, Sarwanto mengungkapkan beberapa alasannya.

"Ada beberapa yang mencapai batas usia pensiun jabatan, mengundurkan diri atau meninggal dunia," ujarnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan surat perjanjian kerja kepada 1.244 PPPK paruh waktu. Ada 23 PPPK yang tidak melanjutkan kontrak.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PPPK PPPK paruh waktu BKPSDM Kota Jogja kontrak kerja kontrak pppk paruh waktu pppk paruh waktu yogyakarta pppk paruh waktu kota jogja asn jogja ASN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU