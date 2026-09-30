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UGM Lantik 19 Dekan Baru, Rektor Berharap Ada Inovasi

Rabu, 30 September 2026 – 16:45 WIB
UGM Lantik 19 Dekan Baru, Rektor Berharap Ada Inovasi - JPNN.com Jogja
Acara pelantikan dekan baru di Universitas Gadjah Mada pada Rabu (30/9). Foto: Humas UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) melantik dekan fakultas dan sekolah vokasi periode 2026–2031 pada Rabu (30/9). Ada 19 dekan yang dilantik untuk menjalankan amanahnya lima tahun ke depan.

Rektor UGM Ova Emilia mengatakan pemimpin saat ini harus berani mengambil keputusan dengan bijaksana dan mampu mengelola berbagai konsekuensi.

“Saya yakin masa depan dan kelangsungan hidup sebuah institusi salah satunya ditentukan oleh kemampuan untuk belajar dari catatan sejarah,” kata Ova.

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Ia berharap dekan baru mampu melanjutkan berbagai hal baik yang telah dibangun dan menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.

Ketua Majelis Wali Amanat UGM Tumiran mengatakan sejumlah agenda harus menjadi perhatian dosen selama menjabat lima tahun mendatang.

Menurutnya, program pendidikan dan kultur akademik harus makin adaptif serta mampu membentuk lulusan yang berkompeten.

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Selain itu, Tumiran menegaskan bahwa dosen dan peneliti mengembangkan kompetensi, produktivitas hingga regenerasi sumber daya manusia.

“Kami ingin mengajak Bapak dan Ibu dekan melihat dalam tahun-tahun mendatang bahwa dari masing-masing fakultas ada keunggulan riset yang menjadi acuan nasional, terbukti, dan berdampak,” ujarnya.

Rektor UGM Ova Emilia berharap kepada 19 dekan baru untuk menghadirkan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan hari ini.
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TAGS   UGM inovasi Universitas Gadjah Mada pelantikan dekan pelantikan dekan ugm Rektor UGM Prof Ova Emilia

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