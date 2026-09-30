Karnaval Pelajar Otentik-Konkret Turut Memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta sukses menggelar karnaval pelajar yang dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 5) Yogyakarta.

Kegiatan meriah ini diselenggarakan sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta.

Ajang kreativitas budaya ini diikuti oleh sekitar 1.000 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta Agus Trimadi menjelaskan bahwa karnaval tahun ini mengusung tema "Otentik-Konkret".

"Otentik berkaitan dengan jati diri, sedangkan konkret diwujudkan melalui tindakan atau karya," ujar Agus saat melepas peserta karnaval pada Rabu (30/9).

Total ada 30 kelas berpartisipasi menampilkan kreativitas dengan tema berbeda yang terinspirasi dari kekayaan cerita rakyat dan sejarah Nusantara.

Berbagai lakon legendaris turut divisualisasikan dalam karnaval ini, di antaranya kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, legenda Nyi Roro Kidul, pesona Candi Plaosan, hingga perjuangan Pangeran Diponegoro.

Kepala SMPN 5 Yogyakarta Siti Arina Budiastuti menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, karnaval pelajar menjadi sarana edukatif bagi para siswa untuk mengenal, merawat, dan mencintai budaya Indonesia, khususnya warisan budaya Kota Yogyakarta.