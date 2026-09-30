Gunung Merapi Meluncurkan 3 Kali Awan Panas Guguran Sejauh 2 Km

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanisnya pada Rabu (30/09/2026) sore.

Berdasarkan laporan resmi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Gunung Merapi tercatat meluncurkan awan panas guguran (APG) tiga kali dalam rentang waktu singkat.

Data pengamatan dari BPPTKG periode pukul 12:00 hingga 18:00 WIB menunjukkan seluruh awan panas guguran mengarah ke sektor barat daya, tepatnya di hulu Kali Sat/Putih, dengan jarak luncur maksimum mencapai 2.000 meter.

Luncuran awan panas guguran pertama terjadi pada pukul 15:42 WIB. Amplitudo maksimum 29,67 mm dengan durasi 244,97 detik dan jarak luncur 2.000 meter.

APG kedua terjadi pada pukul 15:46 WIB. Amplitudo maksimum 23,36 mm dengan durasi 172,56 detik dan jarak luncur 2.000 meter.

Sedangkan APG ketiga terpantau pada pukul 15:51 WIB. Amplitudo maksimum 20,9 mm dengan durasi 155,21 detik dan jarak luncur 2.000 meter.

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Dengan adanya APG tersebut, masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi serta mematuhi rekomendasi resmi dari BPPTKG.

Selain awan panas guguran, catatan kegempaan periode sore hari ini juga mencatat 31 kali gempa guguran, 18 kali gempa hybrid/fase banyak, serta 1 kali gempa tektonik jauh.