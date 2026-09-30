8 KDMP di Bantul Telah Diverifikasi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Enam belas koperasi desa merah putih (KDMP) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah selesai dibangun, sementara 30 KDMP lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul Praptanugraha mengatakan bahwa 16 KDPM yang rampung telah dikirim kelengkapan penunjangnya.

"Di sistem itu ada 16 (KDMP) yang sudah dinyatakan 100 persen dan sudah dikirim kelengkapannya. Hari ini kami melakukan verifikasi dan validasi di lapangan,” katanya, Selasa (29/9).

Tim verifikasi dan vilidasi yang dibentuk bupati itu memeriksa kondisi bangunan, kelengkapan peralatan, fungsi fasilitas dan aspek keamanannya.

Praptanugraha mengatakan pihaknya telah mengecek langsung delapan KDMP.

“Kalau ada kelengkapan yang belum tersedia, nanti kami sampaikan dan laporkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan,” ujarnya.

Selanjutnya, hasil verifikasi dan validasi akan dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti hasil temuan di lapangan.

Di Kabupaten Bantul sendiri hingga saat ini tercatat sebanyak 75 KDMP yang terdaftar dan pembangunannya dijalankan secara bertahap. (mcr25/jpnn)