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Sedang Banyak Diskon di Yogyakarta, Potongan Harga Kamar Hotel Bisa 55 Persen

Rabu, 30 September 2026 – 21:50 WIB
Sedang Banyak Diskon di Yogyakarta, Potongan Harga Kamar Hotel Bisa 55 Persen - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Diskon tarif hotel di Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan berbagai pelaku usaha menggelar YK Festisale guna menggerakkan perekonomian masyarakat.

Ajang ini menghadirkan beragam promo menarik, mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, ritel, hingga pasar rakyat.

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Danang Yulisaksono menjelaskan bahwa YK Festisale dirancang sebagai stimulus untuk mendongkrak promosi dan transaksi di tengah masyarakat, khususnya pada periode yang dinilai memerlukan dorongan aktivitas ekonomi.

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"Sering kali saat berhadapan sekitar bulan-bulan Oktober mungkin trafik ekonominya agak turun. Kami coba stimulasi salah satunya melalui Festisale yang beragam penawaran dapat dinikmati selama Oktober," ujar Danang di Yogyakarta, Rabu (30/9).

Dalam perhelatan yang berlangsung sepanjang Oktober 2026 ini, sektor perhotelan menjadi salah satu daya tarik utama.

Tercatat sebanyak 57 hotel telah bergabung dengan menawarkan berbagai promo menggiurkan, seperti potongan harga kamar hingga 55 persen, harga khusus kamar (special rate), promo makanan dan minuman (F&B), layanan spa, dan laundry.

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Tidak hanya hotel, kemeriahan YK Festisale juga didukung oleh delapan pusat perbelanjaan di wilayah Yogyakarta dan Sleman.

Berbagai agenda telah disiapkan, di antaranya gelaran great sale, festival kuliner, street coffee festival, hingga program reward belanja bagi pengunjung.

Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar YK Festisale yang berhadirkan beragam diskon harga di pusat pebelanjaaan hingga hotel.
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TAGS   hotel hotel jogja diskon hotel Pemkot Yogyakarta yk festisale hut kota yogyakarta

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