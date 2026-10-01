Rute Trans Jogja dari Malioboro ke Ambarukmo Plaza

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan transportasi publik Trans Jogja terus mengoptimalkan konektivitas antarkawasan strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu trayek yang menjadi andalan masyarakat umum maupun pelajar dan mahasiswa adalah Jalur 5A, yang menghubungkan Terminal Jombor langsung menuju kawasan perbelanjaan Ambarukmo Plaza (Amplaz) hingga pusat pendidikan UGM dan UPN.

Rute ini menawarkan jalur melingkar (looping) yang efisien, melewati berbagai titik krusial mulai dari pusat perbelanjaan, area kampus ternama, fasilitas kesehatan, hingga terminal antarmoda.

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Bagi masyarakat yang hendak berpergian dari kawasan Malioboro menuju Ambarukmo Plaza, bisa menggunakan skema transit.

Jika Anda menaiki Jalur 2A dari Malioboro, bus tidak melewati jalan utama Solo secara langsung ke Ambarukmo Plaza, melainkan memutar ke arah timur dan utara (Kridosono, UKDW, RS Bethesda, UGM/UNY, hingga Terminal Condongcatur).

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Anda dapat melakukan transit dengan skema berikut:

- Titik Naik Awal: Mulai dari Halte Malioboro dengan Jalur 2A.