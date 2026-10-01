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Jadwal SIM Keliling di Yogyakarta dan Sleman Hari Ini, Kamis 1 Oktober 2026

Kamis, 01 Oktober 2026 – 06:58 WIB
Jadwal SIM Keliling di Yogyakarta dan Sleman Hari Ini, Kamis 1 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM keliling Jogja. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, kepolisian setempat kembali menghadirkan layanan berkala yang praktis hari ini.

Berdasarkan jadwal resmi Oktober 2026, berikut adalah titik layanan SIM Keliling, Satpas, serta Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi pada hari Kamis, 1 Oktober 2026.

Jadwal Pelayanan SIM Polresta Yogyakarta
Bagi warga Kota Yogyakarta yang masa berlaku SIM-nya hampir habis, layanan perpanjangan dapat diakses melalui beberapa titik strategis berikut:

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- Satpas Polresta Yogyakarta: Beroperasi pukul 08.00 – 12.00 WIB.

- SIM Keliling SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul): Melayani masyarakat pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.

- Layanan Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota: Buka pada pukul 08.00 – 12.00 WIB.

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Sementara itu, bagi warga di wilayah Kabupaten Sleman, pelayanan administrasi SIM tersedia melalui fasilitas utama berikut:

- Satpas Polresta Sleman: Membuka layanan perpanjangan pada pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Bagi warga Jogja yang ingin melakukan perpanjangan SIM, bisa melakukannya di layanan SIM Keliling Sleman dan Kota Yogyakarta.
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