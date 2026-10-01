Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 1 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu luang atau merencanakan agenda akhir pekan ini dengan menonton film, sejumlah bioskop terkemuka di Yogyakarta telah merilis daftar film dan jam penayangan terbaru untuk hari ini, Kamis, 1 Oktober 2026.

Berbagai genre menarik mulai dari film keluarga, horor-komedi, drama, hingga film epik Avengers Endgame: Encore siap menemani waktu santai Anda di berbagai pusat perbelanjaan.

Berikut adalah rangkuman jadwal pemutaran film di bioskop Yogyakarta pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

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1. Ambarukmo Plaza XXI

Agensi Rumah Tangga (R13+): 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05

Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 12:15, 14:25

Warga Rusun 609 (R17+): 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50

Resident Evil (Semua Umur): 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R13+): 14:35, 16:50, 19:05, 21:20

Avengers Endgame: Encore (R13+): 16:35, 20:05

2. Empire XXI

Verity (R13+): 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Daniel and the Fiery Furnace (R17+): 12:15, 14:25, 16:35, 18:45, 20:55

Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (Semua Umur): 12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (R17+): 12:30, 14:45

Resident Evil (R13+): 13:05, 15:00, 16:55, 18:50, 20:45

Avengers Endgame: Encore (R13+): 17:00, 20:30

3. Jogja City Mall (JCM) XXI

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu? (Semua Umur): 12:10, 16:25, 18:35

Djamin Setia Selamanya (R13+): 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

Avengers Endgame: Encore (R13+): 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Resident Evil (R17+): 12:30, 15:55, 19:20

Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah (R17+): 12:35, 14:25, 18:25

Daniel and the Fiery Furnace (R13+): 13:00, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40

Memburu Pemangsa (R17+): 14:20, 20:45

Pemutaran tambahan: 16:15, 20:15

4. CGV Hartono Mall Yogyakarta (Pakuwon Mall)

Avengers Endgame: Encore (13+): Tersedia dalam format ScreenX (12:00, 15:30, 19:00), SphereX (12:30, 16:00, 19:30), 4DX (12:45, 16:15, 19:45), dan Velvet (13:15, 16:45).

Warga Rusun 609 (13+): 12:45, 14:55, 17:05, 19:15, 21:25

Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (Semua Umur): 13:00, 15:15, 16:15

Daniel and the Fiery Furnace (13+): 12:05, 18:00

Resident Evil (17+): 14:20 (Regular), 20:15 (Velvet)

Verity (17+): 20:30

Tazza The Song Of Beelzebub (17+): 20:40

Linkin Park: Unshatter (Semua Umur): 18:30

5. CGV Transmart Maguwo

Warga Rusun 609 (13+): 12:30, 14:35, 16:40, 18:45, 20:50

Avengers Endgame: Encore (13+): 12:40, 16:10, 19:40

Ibu Bagaimana Aku Tanpamu (Semua Umur): 13:20, 15:40, 18:00, 20:15

Daniel and the Fiery Furnace (13+): 13:35, 18:15

Agensi Rumah Tangga (13+): 15:50, 20:30