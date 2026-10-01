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30 KDMP di Kulon Progo Rampung Dibangun, 22 Sedang Divalidasi

Kamis, 01 Oktober 2026 – 10:36 WIB
30 KDMP di Kulon Progo Rampung Dibangun, 22 Sedang Divalidasi - JPNN.com Jogja
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 30 unit gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) beserta sarana dan prasarana penunjangnya telah selesai dibangun di wilayah tersebut oleh PT Agrinas.

Dari total bangunan yang telah rampung itu, 22 lokasi kini tengah menjalani proses verifikasi dan validasi (verval) secara bertahap oleh Pemkab Kulon Progo untuk memastikan kesiapan fisik maupun fasilitas pendukungnya sebelum resmi dioperasionalkan.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kulon Progo Iffah Mufidati mengungkapkan bahwa pelaksanaan verval ini dilakukan oleh tim khusus yang diketuai langsung oleh sekretaris daerah (sekda) serta melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

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?"Pelaksanaan verval ini merupakan tugas dari Pemkab Kulon Progo dengan membentuk tim yang diketuai oleh sekretaris daerah (Sekda) serta beranggotakan OPD terkait," kata Iffah para Rabu (30/9).

Proses pemeriksaan lapangan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2026 serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Verifikasi dan Validasi.

Melalui tahapan ini, tim harus memeriksa secara cermat kondisi fisik bangunan hingga kelengkapan fasilitas interior seperti mebel, rak displai, mesin kasir, hingga perangkat pendingin ruangan (AC) yang disediakan oleh pihak pengembang.

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?"Dari hasil verval ini nantinya akan menghasilkan tiga kategori kesimpulan, yaitu layak dan siap operasional, layak dengan catatan perbaikan, serta tidak layak dan tidak bisa dioperasionalkan," katanya.

Iffah mengatakan seluruh data temuan di lapangan kemudian diunggah ke dalam sistem Simkopdes untuk selanjutnya ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum dilaporkan kepada Kementerian Koperasi.

Tiga puluh KDMP di Kulon Progo telah rampung dibangung oleh PT Agrinas, 22 di antaranya sedang diverifikasi dan divalidasi.
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TAGS   kdmp kdmp jogja kdmp kulon progo Pemkab kulon progo koperasi desa merah putih

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