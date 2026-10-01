Bulog Bantu Kemandirian 30 Difabel di Jogja Lewat Program RPK

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bulog memberikan bantuan modal usaha rumah pangan kita (RPK) kepada 30 penyandang disabilitas pada Kamis (1/10). Program ini merupakan kolaborasi Bulog bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disebut sebagai bagian dari usaha mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta melalui usaha RPK.

Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal mengatakan bahwa Bulog hadir di tengah masyarakat untuk mendorong kemandirian lewat usaha RPK.

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"Mereka bergabung dengan kemitraan Bulog yang bisa menjual bagian yang tersedia di Perum Bulog. Ada 30 RPK dengan karakteristik mereka adalah penyandang disabilitas dan mereka mendapatkan uang modal usaha sebesar Rp 5 juta," kata Andi.

Beberapa produk yang nantinya dapat dijual oleh 30 RPK baru ini meliputi beras, minyak goreng hingga tepung terigu.

Andi menegaskan pihaknya tidak sekadar lepas tangan setelah memberikan bantuan modal usaha untuk masyarakat yang menerima.

"Bukan satu kali terus kami lepas, ditinggalkan begitu saja. Teman-teman dari Bulog tentu saja dan dinas terkait memberikan bantuan, akses informasi maupun yang lainnya yang dibutuhkan mereka," katanya.

Menurutnya, monitoring akan dilakukan petugas untuk memastikan RPK berjalan sesuai harapan.