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Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Kulon Progo, Polisi Ungkap Ciri-cirinya

Kamis, 01 Oktober 2026 – 16:15 WIB
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Kulon Progo, Polisi Ungkap Ciri-cirinya - JPNN.com Jogja
Mayat ditemukan warga di Pantai Garongan, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo pada Kamis (1/10). Foto: Humas Polres Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Mayat laki-laki ditemukan tergeletak di bibir Pantai Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (1/10).

Kronologi penemuan mayat tanpa identitas itu bermula saat seorang warga sedang menjaring ikan di sekitar lokasi.

Tak berselang lama, ia melihat sesosok mayat dalam posisi tertelungkup di pesisir pantai.

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Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan penemuan tersebut lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Hasil pemeriksaan awal jenazah berjenis kelamin laki-laki. Diperkirakan berusia sekitar 40 tahun," katanya.

Saat diperiksa, kondisi mayat sudah kaku dan terjadi pembengkakan di seluruh tubuh.

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"Terdapat kerusakan pada bagian wajah yang diduga akibat benturan," ujarnya.

Mayat tersebut diperkirakan telah meninggal sekitar satu minggu sebelum ditemukan warga.

Mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di pesisir Pantai Garongan, Kabupaten Kulon Progo. Diperkirakan sudah sepekan meninggal dunia.
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