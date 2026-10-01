Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Kulon Progo, Polisi Ungkap Ciri-cirinya

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Mayat laki-laki ditemukan tergeletak di bibir Pantai Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (1/10).

Kronologi penemuan mayat tanpa identitas itu bermula saat seorang warga sedang menjaring ikan di sekitar lokasi.

Tak berselang lama, ia melihat sesosok mayat dalam posisi tertelungkup di pesisir pantai.

Kasi Humas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan penemuan tersebut lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Hasil pemeriksaan awal jenazah berjenis kelamin laki-laki. Diperkirakan berusia sekitar 40 tahun," katanya.

Saat diperiksa, kondisi mayat sudah kaku dan terjadi pembengkakan di seluruh tubuh.

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"Terdapat kerusakan pada bagian wajah yang diduga akibat benturan," ujarnya.

Mayat tersebut diperkirakan telah meninggal sekitar satu minggu sebelum ditemukan warga.