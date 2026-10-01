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Trans Home di Jl Jogja Solo Ludes Terbakar, Angin Kencang Percepat Perambatan Api

Kamis, 01 Oktober 2026 – 18:49 WIB
Trans Home di Jl Jogja Solo Ludes Terbakar, Angin Kencang Percepat Perambatan Api - JPNN.com Jogja
Kebakaran di Trans Home Sleman. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik Trans Home yang terletak di Jalan Yogyakarta-Solo Kilometer 11, Kalurahan Kalitirto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis (1/10). Insiden ini menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta isinya.

Kepulan asap mula-mula terlihat dari bagian belakang gedung supermarket sekitar pukul 13.00 WIB.

Kondisi angin yang cukup kencang di lokasi kejadian membuat api dengan cepat merambat dari bagian belakang ke bagian depan gedung.

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Seluruh isi toko yang terdiri dari peralatan bangunan dan berbagai macam barang elektronik tidak sempat diselamatkan karena api membesar dengan cepat.

"Awal kejadian saya lihatnya sudah mengepul tapi baru dikit. Dari belakang itu langsung menjalar sampai sini (gedung depan). Yang terbakar yang ada di dalam ini semua terbakar, tidak ada kesempatan menyelamatkan barang," ujar Wiji, salah seorang warga sekitar di lokasi kejadian yang menyaksikan awal kebakaran tersebut.

Trans Home di Jl Jogja Solo Ludes Terbakar, Angin Kencang Percepat Perambatan ApiKebakaran di Trans Home Sleman. Foto: Januardi/jpnn

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Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi unit pemadam kebakaran.

Sejumlah sepeda motor di area parkir karyawan bagian belakang turut hangus terbakar, sementara warga bersama petugas bergegas membantu mengevakuasi kendaraan lain yang masih bisa diselamatkan.

Kebakaran melanda toko bangunan dan elektronik Trans Home di Jalan Yogyakarta Solo pada Kamis siang.
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TAGS   kebaran trans home trans home trans home kebakaran kebakaran jogja kebakaran sleman

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