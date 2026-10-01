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Jalur Solo–Yogyakarta Ditutup Sebagian Akibat Kebakaran Trans Home

Kamis, 01 Oktober 2026 – 19:05 WIB
Jalur Solo–Yogyakarta Ditutup Sebagian Akibat Kebakaran Trans Home - JPNN.com Jogja
Kebakaran di Trans Home. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda di pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik Trans Home, Jalan Yogyakarta-Solo Kilometer 11, Kalurahan Kalitirto, Kabupaten Sleman, berdampak besar pada arus lalu lintas di jalur utama Yogyakarta–Solo pada Kamis siang (1/10).

Polresta Sleman menutup sebagian ruas jalan dan memberlakukan pengalihan arus guna memperlancar proses pemadaman dan evakuasi.

Dampak penutupan jalur dan proses pemadaman ini memicu kemacetan lalu lintas yang cukup panjang.

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Pada Kamis sore, antrean kendaraan dari arah timur (Solo menuju Yogyakarta) terpantau sudah mengular hingga sejauh kurang lebih 5 kilometer dari lokasi kebakaran, tepatnya mulai dari kawasan Candi Kalasan.

Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Arfita Dewi mengatakan bahwa penutupan dan rekayasa lalu lintas ini difokuskan agar armada pemadam kebakaran, ambulans, serta kendaraan pendukung lainnya dapat leluasa keluar-masuk lokasi kejadian.

Jalur Solo–Yogyakarta Ditutup Sebagian Akibat Kebakaran Trans HomeKebakaran di Trans Home Sleman. Foto: Januardi/jpnn

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Guna mengurai kepadatan, pihak kepolisian memberlakukan sejumlah langkah taktis penarikan dan penyekatan arus kendaraan.

Polisi melakukan penyekatan dan menormalkan arus dari arah timur ke barat, serta mengalihkan kendaraan yang datang dari arah Simpang Tiga Prambanan agar tidak menumpuk di Jalan Raya Yogyakarta-Solo.

Kemacetan lalu lintas terjadi di Jalan Yogyakarta - Solo karena ada kebakaran di pusat perbelanjaan Trans Home pada Kamis siang (1/10).
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