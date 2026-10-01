Trans Home Jalan Jogja-Solo Kebakaran, Ratusan Kendaraan Terpanggang

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kebakaran hebat yang menghanguskan supermarket bangunan dan elektronik Trans Home di Jalan Yogyakarta-Solo Kilometer 11, Kalurahan Kalitirto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis (1/10) menyisakan kerugian besar.

Selain meludeskan bangunan toko dan seluruh isinya, insiden ini juga menyebabkan sekitar 100 sepeda motor yang terparkir di area belakang ikut hangus terbakar.

Berdasarkan keterangan karyawan dan kepolisian, kemunculan api terdeteksi mulai sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Titik api pertama kali terlihat di sisi selatan atau bagian belakang gedung, yang sehari-hari digunakan sebagai area parkir karyawan.

Saat kejadian, terdapat ratusan karyawan Trans Home yang tengah bekerja di dalam gedung.

Kondisi angin yang bertiup cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar ke bagian depan bangunan.

Hal ini membuat para pekerja maupun warga sekitar tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan barang-barang di dalam toko.

“Paling hanya 30 motor yang bisa dikeluarkan. Sisanya tidak bisa. Motor saya juga hangus terbakar,” ungkap Herman, salah seorang karyawan Trans Home.