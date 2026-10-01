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Kebakaran Trans Home: 2 Korban Jiwa Terkonfirmasi, Terjebak di Lantai 3

Kamis, 01 Oktober 2026 – 20:42 WIB
Kebakaran Trans Home: 2 Korban Jiwa Terkonfirmasi, Terjebak di Lantai 3 - JPNN.com Jogja
Kebakaran di Trans Home Sleman. Foto: Januardi/jpnn

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Insiden kebakaran hebat yang melanda pusat perbelanjaan bangunan dan elektronik Trans Home di Jalan Yogyakarta-Solo Kilometer 11, Kalurahan Kalitirto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis siang (1/10), meninggalkan duka mendalam.

Petugas gabungan menemukan dua korban meninggal dunia di lantai tiga gedung Trans Home.

Koordinator Unit Siaga SAR Sleman Dhedi Prasetya mengungkapkan bahwa proses evakuasi dilakukan setelah petugas memastikan situasi lapangan cukup aman untuk penyisiran lanjutan.

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Kedua korban ditemukan dalam kondisi berdekatan di sekitar area tangga lantai tiga gedung.

"Posisi korban berada di lantai tiga berdekatan. Kedua korban berdekatan, berada di sekitar dekat tangga," ujar Dhedi saat dikonfirmasi, Kamis malam (1/10).

Berdasarkan identifikasi awal di lapangan, kedua korban diketahui berjenis kelamin perempuan dan diduga merupakan karyawan toko berinisial W dan S.

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Saat dievakuasi, kondisi kedua korban dilaporkan mengalami henti napas dan tidak teraba denyut nadi.

Keduanya kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Kebakaran hebat yang melanda pusat perbelanjaan bahan bangunan Trans Home memakan korban jiwa. Dua perempuan ditemukan meninggal di lantai 3.
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