Guru Besar ITB Terpilih Sebagai Rektor Baru UPN Veteran Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D. terpilih sebagai Rektor UPN Veteran Yogyakarta periode 2026–2030.

Ia menjadi satu-satunya calon rektor dari luar UPN Veteran Yogyakarta.

Dalam sidang tertutup pemilihan rektor yang diselenggarakan pada Kamis (1/10), Ridho Kresna mengalahkan dua pesaingnya yang berasal dari internal UPN Veteran Yogyakarta, yaitu Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, dan Dr. Awang Hendrianto Pratomo.

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Ketua Senat UPN Veteran Yogyakarta Mohammad Nurcholis mengatakan hasil pemilihan rektor selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

"Hasil pemilihan akan kami laporkan kepada menteri untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga nanti dapat ditetapkan sebagai rektor definitif,” katanya.

Setelah disetujui oleh Kemendiktisaintek, tahap selanjutnya adalah serah terima jabatan.

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Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif (SSPT) Kemendiktisaintek Ardi Findyartini menyampaikan pesan penting kepada rektor terpilih.

"Bapak Menteri berpesan bahwa rektor terpilih harus bisa merangkul semua pihak dan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dan sebaik-baiknya sehingga UPN Veteran Yogyakarta bisa makin maju,” ucapnya.