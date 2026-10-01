Petinggi Bulog Ungkap Stok Beras hingga Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perum Bulog memastikan ketersediaan beras mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Masyarakat diminta tidak khawatir di tengah ancaman el nino.

Menurut Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal, cadangan beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 4,5 juta ton.

"Saat ini dengan kekuatan cadangan-cadangan di gudang kami, Nataru (Natal dan Tahun Baru 2027) bisa kami antisipasi dengan baik. Termasuk menjelang Idulfitri awal tahun," kata Andi, Kamis (1/10).

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Dengan cadangan yang tersedia, pihaknya optimistis bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat karena kebutuhan hari-hari besar akhir dan awal tahun bisa tercukupi.

"Fakta menunjukkan sampai hari ini (cadangan beras) yang ada di tempat kami memang 4,5 juta ton. Di samping bantuan pangan yang akan terus kami gelontrokan," ujarnya.

Guru Besar Bidang Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dwi Apri Nugroho mengingatkan pentingnya langkah antisipasi dini untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi pergeseran musim ini.

Bayu mengatakan kemunduran awal musim hujan otomatis akan menggeser jadwal tanam yang berimbas langsung pada mundurnya jadwal panen.

"Tentunya ini berpengaruh pada kalender dan jadwal tanam yang otomatis mundur. Mundurnya jadwal tanam ini tentunya juga mengakibatkan mundurnya jadwal panen," ujar Bayu, Senin (28/9).