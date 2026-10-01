JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Buruh Jogja Minta Sistem Kontrak Dihapus, DPRD Siap Mengawal

Buruh Jogja Minta Sistem Kontrak Dihapus, DPRD Siap Mengawal

Kamis, 01 Oktober 2026 – 23:15 WIB
Buruh Jogja Minta Sistem Kontrak Dihapus, DPRD Siap Mengawal - JPNN.com Jogja
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar aksi di depan Kantor Gubernur DIY pada Kamis (17/9). Foto: MPBI DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD DIY menggelar audiensi pada Kamis (1/10). Salah satu yang disuarakan serikat buruh Jogja tersebut adalah mendesak agar sistem kontrak dihapus.

Koordinator MPBI DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan bahwa pihaknya mendorong aturan baru yang memberikan kepastian lebih jelas bagi pekerja.

"Kami mengusulkan agar sistem kontrak dihapus. Jika masih diperlukan dalam kondisi tertentu, kriterianya harus diatur lebih spesifik dan diperketat," Irsyad.

Baca Juga:

Menurut dia, sistem kontrak semestinya dihapus dan menjadi poin penting dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang saat ini sedang di bahas di Jakarta.

"Pekerja inti perusahaan semestinya tidak menggunakan sistem kontrak,” katanya.

Sekretaris Komisi D DPRD DIY Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa isu terkait ketenagakerjaan harus direspons dengan cepat.

Baca Juga:

“Saya kira respons kami terhadap isu ketenagakerjaan ini memang harus cepat. Kami mengharapkan berbagai aspirasi tadi bisa dilengkapi agar dapat segera direkap," katanya.

Setelah proses tersebut dilengkapi sehingga bisa segera dikirim ke DPR RI. Aspirasi yang diteruskan sebagai bagian dalam mengawal isu ketenagakerjaan.

Sejumlah buruh di Jogja menyampaikan aspirasinya terkait sistem ketenagakerjaan, DPRD DIY menyatakan siap menyampaikan aspirasi tersebut.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   buruh jogja Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) kontrak ruu perlindungan ketenagakerjaan DPRD DIY ruu ketenagakerjaan mpbi diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU