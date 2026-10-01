Kebakaran di Trans Home: 2 Meninggal, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran hebat melanda toko bangunan dan alat elektronik Trans Home yang terletak di Jalan Yogyakarta-Solo Km 11, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis siang (1/10).

Insiden ini menimbulkan duka mendalam setelah pihak kepolisian mengonfirmasi adanya korban jiwa.

Kepastian nilai kerugian materiel sedang dihitung, tetapi diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro menyebutkan bahwa kedua korban merupakan warga Kabupaten Sleman berinisial S (42) dan WND (20).

Selain korban jiwa, sejumlah orang yang mengalami luka-luka juga telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Dari sisi kerugian materiel, kata Argo, sementara diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk barang dan perlengkapan di dalam bangunan serta sejumlah sepeda motor milik karyawan yang ikut terbakar.

"Jumlah kerugian masih dalam pendataan," katanya.

Berdasarkan keterangan saksi mata dan pihak kepolisian, kemunculan api pertama kali terdeteksi antara pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.