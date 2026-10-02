Rute Trans Jogja dari Bantul Menuju Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Kabupaten Bantul menuju kawasan wisata dan belanja pusat Kota Yogyakarta, layanan bus Trans Jogja kini menjadi salah satu pilihan transportasi andalan yang praktis.

Menggunakan Jalur 15 (Rute Terminal Palbapang - Halte Malioboro 3), moda transportasi publik ini menawarkan kemudahan mobilitas harian dengan tarif yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp 3.500 per perjalanan.

Bagi penumpang yang melakukan transit ke koridor lain dalam sistem Trans Jogja, tidak dipungut biaya alias gratis.

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Layanan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 20.30 WIB, siap mengantar penumpang melintasi berbagai titik strategis di wilayah Bantul hingga jantung Kota Yogyakarta.

Detail Rute Perjalanan

Perjalanan dari Bantul menuju Malioboro melewati sejumlah titik penting dan fasilitas publik.

Berikut adalah rincian rute yang dilalui bus:

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Dari Arah Bantul Menuju Malioboro:

Bus diberangkatkan dari Terminal Palbapang (B) melewati kawasan SMA N 1 Bantul, Simpang Gose, Tugu Adipura Bantul (Polres Bantul), Eks. Stasiun KA Bantul, Pasar Bantul, Kantor Kapanewon Bantul, Halte SMP N 2 Bantul, Kantor Kelurahan Pendowoharjo, Simpang Kasongan, Pasar Niten, Simpang Dongkelan, Park and Ride Dongkelan (Pasty), Dukuh, Halte Gereja Pugeran, Portable Tamansari, Halte Ngabean, KHA Dahlan (Selatan), hingga akhirnya tiba di kawasan pusat kota melalui Taman Pintar, Suryotomo, Jalan Mataram (Hotel Akur), Teras Malioboro 2, dan berakhir di rangkaian Halte Malioboro (1, 2, dan 3).

Dari Arah Malioboro Kembali Menuju Bantul:

Sebaliknya, perjalanan kepulangan dimulai dari Halte Malioboro 3 melewati Halte Malioboro 1 & 2 (Kepatihan), Portable Teras Malioboro 2, Jalan Mataram, Progo, Suryotomo, KHA Dahlan (Utara), Halte Ngabean, Portabel Tejokusuman (Tamansari), FIP UNY, Dukuh (Barat), TPB Pasty, Simpang Dongkelan, Pasar Niten, Simpang Kasongan, Kantor Badan Kesatuan Bangsa & Politik, Kantor Kelurahan Pendowoharjo, Karanggede, Halte BRI Cabang Bantul, Pasar Bantul, Tugu Adipura Bantul, Simpang Gose, hingga kembali ke Terminal Palbapang.