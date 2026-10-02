Jadwal Khusus Layanan SIM Keliling di Jogja pada Jumat, 2 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara khusus pada hari ini, Jumat, 2 Oktober 2026, berikut adalah daftar lengkap lokasi dan jam operasional layanan yang aktif beroperasi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya:
1. Wilayah Kota Yogyakarta
Satpas Polresta Yogyakarta
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul)
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB
Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota
Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB
2. Wilayah Kabupaten Sleman
Satpas Polresta Sleman
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman
Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB
3. Wilayah Kabupaten Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul
Jam Operasional: 08.00 – 10.00 WIB
SIM Station (Terminal Dhaksinarga Wonosari)
Jam Operasional: Pukul 09.00 WIB – Selesai
Dokumen yang wajib dibawa adalah E-KTP asli dan fotokopi, SIM lama yang masa berlakunya hampir habis, surat keterangan sehat, serta hasil tes psikologi.
Mengingat jam operasional di hari Jumat relatif lebih singkat dibandingkan hari biasa, disarankan untuk datang lebih awal ke lokasi tujuan. (mar3/jpnn)
Berikut ini jadwal lengkap pelayanan SIM di Kota Yogyakarta, Sleman dan Gunungkidul pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
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