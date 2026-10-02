Jadwal Khusus Layanan SIM Keliling di Jogja pada Jumat, 2 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara khusus pada hari ini, Jumat, 2 Oktober 2026, berikut adalah daftar lengkap lokasi dan jam operasional layanan yang aktif beroperasi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya:

1. Wilayah Kota Yogyakarta

Satpas Polresta Yogyakarta

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

SIM Keliling SIMON PALACE ALKID (Alun-Alun Kidul)

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & Mall Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota

Jam Operasional: 08.00 – 12.00 WIB

2. Wilayah Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Jam Operasional: 08.00 – 11.00 WIB

3. Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul

Jam Operasional: 08.00 – 10.00 WIB

SIM Station (Terminal Dhaksinarga Wonosari)

Jam Operasional: Pukul 09.00 WIB – Selesai

Dokumen yang wajib dibawa adalah E-KTP asli dan fotokopi, SIM lama yang masa berlakunya hampir habis, surat keterangan sehat, serta hasil tes psikologi.

Mengingat jam operasional di hari Jumat relatif lebih singkat dibandingkan hari biasa, disarankan untuk datang lebih awal ke lokasi tujuan. (mar3/jpnn)