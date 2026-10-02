Jadwal Bioskop di Yogyakarta Hari Ini, Jumat 2 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan waktu akhir pekan atau melepas penat pada hari ini tentu paling pas dengan menonton film di bioskop.
Berbagai sinema di Yogyakarta, mulai dari jaringan XXI hingga CGV, telah menyiapkan deretan film menarik dengan berbagai genre, mulai dari drama keluarga, horor, komedi, hingga aksi petualangan blockbuster.
Berikut adalah perincian jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop Yogyakarta hari ini, Jumat 2 Oktober 2026:
1. Ambarrukmo Plaza XXI
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?
Jam Tayang: 12:00 | 16:30 | 21:00
Forgotten Island
Jam Tayang: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45
Warga Rusun 609
Jam Tayang: 12:40 | 14:45 | 16:50 | 18:55 | 21:00
Digger
Jam Tayang: 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:30
Agensi Rumah Tangga
Jam Tayang: 13:05 | 14:15 | 18:45
Berikut adalah perincian jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop Yogyakarta hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.
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