Jadwal Bioskop di Yogyakarta Hari Ini, Jumat 2 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menghabiskan waktu akhir pekan atau melepas penat pada hari ini tentu paling pas dengan menonton film di bioskop.

Berbagai sinema di Yogyakarta, mulai dari jaringan XXI hingga CGV, telah menyiapkan deretan film menarik dengan berbagai genre, mulai dari drama keluarga, horor, komedi, hingga aksi petualangan blockbuster.

Berikut adalah perincian jadwal pemutaran film di sejumlah bioskop Yogyakarta hari ini, Jumat 2 Oktober 2026:

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1. Ambarrukmo Plaza XXI

Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?

Jam Tayang: 12:00 | 16:30 | 21:00

Forgotten Island

Jam Tayang: 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 | 20:45

Warga Rusun 609

Jam Tayang: 12:40 | 14:45 | 16:50 | 18:55 | 21:00

Digger

Jam Tayang: 13:00 | 15:30 | 18:00 | 20:30

Agensi Rumah Tangga

Jam Tayang: 13:05 | 14:15 | 18:45