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Polisi Mulai Menyelidiki Penyebab Kebakaran Trans Home, Ada yang Diperiksa

Jumat, 02 Oktober 2026 – 10:35 WIB
Polisi Mulai Menyelidiki Penyebab Kebakaran Trans Home, Ada yang Diperiksa - JPNN.com Jogja
Kebakaran melanda Trans Home di Jalan Jogja-Solo Kilometer 11 pada Kamis siang, (1/10). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kebakaran hebat melanda toko bangunan dan elektronik Trans Home di Jalan Jogja-Solo Kilometer 11, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman pada Kamis siang (1/10). Penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki pihak kepolisian.

Musibah itu juga menyisakan duka mendalam karena ada korban jiwa, yaitu karyawan Trans Home berinisial S (42) dan WND (20).

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan terdapat beberapa korban luka yang telah mendapatkan penanganan medis.

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Iptu Anggoro mengatakan polisi terlah bergerak untuk menyelidiki peristiwa kebakaran tersebut.

"Petugas melakukan pengamanan dan olah TKP, memeriksa saksi, mengecek CCTV serta menggali informasi untuk mengetahui titik awal dan penyebab kebakaran," katanya.

Kerugian materiel diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Barang-barang yang dilalap si jago merah meliputi sepeda motor karyawan hingga perlengkapan di dalamnya.

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"Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, kepolisian, basarnas, tenaga medis, sukarelawan dan unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pemadaman, pendinginan serta penanganan di lokasi kejadian," ujarnya.

Dari sisi fisik bangunan, kebakaran ini disebut menghanguskan tiga lantai dan besemen. Fisik bangunan hampir menyisakan puing-puing. (mcr25/jpnn)

Kepolisian Sleman melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi dalam peristiwa kebakaran Trans Home.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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