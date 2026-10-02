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Mau Membersihkan Lahan, 2 Pria Ini Malah Menemukan Mayat di Semak Belukar

Jumat, 02 Oktober 2026 – 11:05 WIB
Mau Membersihkan Lahan, 2 Pria Ini Malah Menemukan Mayat di Semak Belukar - JPNN.com Jogja
Evakuasi mayat lansia yang ditemukan di lahan kosong di Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Kamis (1/10). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pria asal Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman ditemukan meninggal dunia di sebuah lahan kosong pada Kamis (1/10). Korban ditemukan di wilayah Demangan RT 7 RW 20.

Korban berinisial AS (73) itu ditemukan dalam posisi terlentang di semak-semak.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban ditemukan oleh dua warga yang hendak membersihkan lahan tersebut.

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"Keduanya melihat bagian kaki yang diduga merupakan tubuh manusia, kemudian melaporkan temuan tersebut," katanya.

Setelah mendapat laporan, kepolisian setempat langsung mendatangi lokasi dan memeriksa korban.

"Berdasarkan keterangan tenaga medis, korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari tiga hari," kata Argo.

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Untuk pemeriksaan lebih lanjut, korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Pemeriksaan awal menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

Akan tetapi, penyebab kematian lansia tersebut masih diselidiki oleh polisi. (mcr25/jpnn)

Mayat seorang lansia ditemukan tergeletak di semak-semak lahan kosong. Penyebab kematian sedang diselidiki.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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