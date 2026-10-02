Pertunjukan The Legend of Roro Jonggrang Tampil Malam Ini, Jumat 2 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kompleks Candi Prambanan kembali menawarkan pengalaman wisata budaya yang memukau bagi masyarakat dan pelancong.
Pada malam hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, panggung seni di kawasan warisan budaya dunia UNESCO ini siap memanjakan penonton melalui mahakarya seni tari legendaris.
Bagi Anda yang berencana menghabiskan malam di Yogyakarta, pertunjukan ini menjadi pilihan tepat untuk merasakan keindahan budaya yang berpadu dengan kemegahan latar candi bersejarah.
Berdasarkan jadwal resmi bulan Oktober 2026, berikut adalah pementasan yang bisa disaksikan malam ini mulai pukul 19.30 WIB:
The Legend of Roro Jonggrang
Lokasi Panggung: Trimurti Indoor Stage
Jam Pertunjukan: 19.30 WIB
Pertunjukan kontemporer ini mengangkat kisah cinta legendaris antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang melatarbelakangi pembangunan Candi Prambanan. Pementasan ini memadukan tari klasik kolosal, gaya tari modern, tata musik gamelan dinamis, serta dukungan tata cahaya dan audiovisual modern yang memukau.
Bagi penonton yang ingin menyaksikan langsung pertunjukan malam ini, tiket dapat diperoleh secara langsung atau melalui laman resmi pemesanan di ticket.injourneydestination.id.
Kategori harga tiket The Legend of Roro Jonggrang, yaitu:
Berdasarkan jadwal resmi Oktober 2026, pementasan The Legend of Roro Jonggrang bisa disaksikan malam ini mulai pukul 19.30 WIB.
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