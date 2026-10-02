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Berawal dari Karyawan Bakar Sampah, Toko Sepeda di Gunungkidul Terbakar

Jumat, 02 Oktober 2026 – 16:03 WIB
Berawal dari Karyawan Bakar Sampah, Toko Sepeda di Gunungkidul Terbakar - JPNN.com Jogja
Kondisi sepeda yang terbakar di Toko Salib, Wonosari, Gunungkidul pada Jumat (2/10). Foto: Humas Polres Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Sebuah toko sepeda kayuh di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kebakaran pada Jumat (2/10). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.50 WIB.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, api diduga berasal dari tempat pembakaran sampah.

Sebelum api berkobar, dua karyawan toko diketahui sedang membakar sampah.

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Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan lokasi tempat membakar sampah berada di belakang toko sepeda.

"Kemungkinan api membakar botol pylox bekas dan mengenai tumpukan kardus dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik," katanya.

Kobaran api lalu meluas hingga merembet dan mengenai sejumlah sepeda bekas di sekitar lokasi.

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Sepeda tersebut ikut terbakar meski sempat coba dipadamkan secara manual.

Si jago merah baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Gunungkidul tiba di tempat kejadian.

Sebuah gudang toko sepeda di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul kebakaran. Api diduga berasal dari aktivitas membakar sampah.
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TAGS   toko sepeda terbakar kebakaran bakar sampah toko sepeda toko terbakar kebakaran jogja kebakaran Gunungkidul

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