Masih Ada Sumber Api di Basemen Trans Home, Asap Masih Mengepul

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Petugas gabungan pemadam kebakaran (damkar) hingga kini masih berjibaku memadamkan titik api yang menyala di bagian basemen toko bangunan Trans Home di Jalan Yogyakarta-Solo Kilometer 11, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Jumat siang (2/10).

Memasuki hari kedua, penanganan difokuskan secara penuh di area bawah tanah tersebut. Hingga Jumat sore, asap masih mengepul dari gedung berlantai tiga tersebut.

Kasi Operasional dan Investigasi Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sleman Nawa Murtiyanto menjelaskan bahwa proses pemadaman belum bisa diselesaikan sepenuhnya karena petugas masih menemui kendala dalam melokalisasi sumber api.

"Masih penanganan di basemen karena kami belum bisa lokalisir sumber api," kata Nawa saat ditemui di lokasi kejadian, Jumat siang.

Selain kesulitan melokalisasi api, situasi di lapangan makin menantang akibat genangan air yang mulai memenuhi area basemen sebagai dampak dari upaya pemadaman yang berlangsung sejak malam sebelumnya.

Kondisi tersebut dinilai kian menambah risiko bagi keselamatan personel saat dipaksakan masuk secara penuh.

“Kondisi basemen sudah tergenang air. Jadi, menambah risiko bagi petugas," ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi di lapangan adalah potensi kerentanan struktur bangunan.