Selain Olahraga, Setiap Jumat ASN Gunungkidul Punya Kewajiban Lain

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), resmi memberlakukan kebijakan baru bagi para aparatur sipil negara (ASN).

Di luar rutinitas olahraga pagi, para ASN kini diwajibkan untuk berbelanja di pasar tradisional guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan waktu berbelanja ke pasar tradisional ini dijadwalkan setiap hari Jumat pada minggu pertama setiap bulannya, dengan pertimbangan para pegawai telah menerima gaji bulanan.

Baca Juga: ASN Tak Boleh Melakukan Hal Ini Saat Pilur Bantul

"Tanpa diperintah pun, pada awal bulan, ASN umumnya belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mereka kini diarahkan untuk berbelanja di pasar tradisional terdekat dari kantor masing-masing demi melarisi dagangan warga," ujar Endah di Gunungkidul, Jumat (2/10).

Kebijakan tersebut telah dituangkan secara resmi melalui Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Selasa (29/9) dan secara simbolis diluncurkan di Pasar Arjosari, Kapanewon Wonosari.

Dalam instruksi yang sama, Bupati juga mewajibkan setiap ASN untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah guna menekan penggunaan sampah plastik.

Endah menilai langkah strategis ini diambil menyusul kondisi pasar tradisional yang kian tertinggal dari pasar modern akibat masifnya tren belanja secara daring (online).

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan para pedagang kecil tetap memiliki kepastian pasar melalui dukungan langsung dari lingkungan birokrasi.