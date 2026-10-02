Di Hadapan Anggota Dewan, Pemkab Gunungkidul Ungkap Beragam Problem Infrastruktur

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memaparkan berbagai permasalahan krusial di sektor infrastruktur di hadapan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pertemuan yang digelar dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur itu berlangsung di Ruang Handayani Kantor Bupati Gunungkidul pada Kamis (1/10).

Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

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Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Kabupaten Gunungkidul Saptoyo membeberkan sejumlah tantangan berat yang masih dihadapi di wilayahnya.

Saptoyo mengatakan bahwa dari total 244,905 kilometer jalan provinsi di Gunungkidul, tingkat kemantapannya baru menyentuh angka 62,28 persen, disertai masih minimnya sarana penerangan jalan umum.

Wilayah ini juga kerap menghadapi kemacetan di jalur wisata saat akhir pekan serta terbatasnya jangkauan armada angkutan sekolah.

Selain itu, capaian akses air minum perpipaan di Gunungkidul baru mencapai 49,27 persen.

“Tantangan lainnya meliputi rendahnya akses sanitasi aman yang baru mencapai 2,4 persen, keberadaan 15.863 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kawasan kumuh seluas 152,64 hektare, serta kondisi alat berat dan armada pengangkut sampah yang minim di TPA Wukirsari maupun kawasan wisata pantai,” kata dia, dkutip dari laman resmi Pemkab Gunungkidul.