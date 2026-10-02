Polisi Sebut Kasus Tarif Parkir Rp 1 Juta di Alkid Bukan Pungli

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polresta Yogyakarta mengungkap hasil penyelidikan terhadap polemik parkir food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul, Kota Yogyakarta.

Masalah ini viral setelah pemilik Bolosego mengeluh di media sosial terkait tarif parkir yang dinilai tidak wajar saat truknya mangkal di Alun-Alun Kidul pada pertengahan September lalu.

Saat itu, owner Bolosego Dyah Laily Fardisa mengeluhkan tarif Rp 1 juta per hari yang harus ia bayarkan kepada pengelolaan parkir Alkid.

Jumlah tersebut lebih kecil dari tarif yang semula diminta, yaitu Rp 2,5 juta per hari.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo mengatakan pihaknya telah menyelesaikan penyelidikan secara menyeluruh terkait dugaan pungli tersebut.

Menurut Ari, Polresta Yogyakarta telah memintai keterangan 17 orang meliputi pengelola parkir, owner Bolosego dan sejumlah karyawannya, pihak Keraton Yogyakarta, pedagang, dinas perhubungan dan anggota polsek. Selain itu, kepolisian juga melibatkan ahli hukum pidana.

"Berdasarkan fakta dan keterangan yang kami peroleh dalam proses penyelidikan serta pendapat ahli pidana, kami menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana ringan maupun unsur tindak pidana pemerasan," katanya, Jumat (2/10).

Menurut Ari, tindak pidana ringan tidak bisa diterapkan karena lokasi food truck bukan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta, melainkan aset Keraton Yogyakarta.