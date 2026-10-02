8.000 Pelari Bakal Ikut Malioboro Run 2026, Ini Rutenya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan ikonik Malioboro dan sejumlah situs heritage di Kota Yogyakarta bersiap menyambut gelombang ribuan pelari. Tidak kurang dari 8.000 pelari dari seluruh penjuru Indonesia bakal ambil bagian dalam ajang lari bertajuk "Malioboro Run 2026, Culture on Track" yang akan diselenggarakan pada Minggu, 4 Oktober 2026.

Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Raden Agus Trimurjanto mengatakan ajang ini dirancang lebih dari sekadar kompetisi atletik biasa.

Penyelenggaraan acara ini menjadi wujud nyata dalam mempromosikan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism.

"Penyelenggaraan Malioboro Run merupakan salah satu upaya kami dalam turut serta mengenalkan budaya dan sejarah Yogyakarta melalui sport tourism," ujar Raden Agus dalam konferensi pers di Yogyakarta, Jumat sore (2/10).

Mengusung tema "Culture on Track", Malioboro Run 2026 mengangkat konsep filosofis "Dwi Tunggal Daerah Istimewa Yogyakarta".

Konsep ini dihadirkan untuk terus menjaga dan merawat keistimewaan DIY, sejalan dengan Amanat 5 September 1945 serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Para peserta dari tiga kategori rute, yakni Half Marathon (21K), 10K, dan 5K.

Bukan hanya berkompetisi memperebutkan catatan waktu terbaik, tetapi juga disuguhkan pengalaman visual yang kaya akan sejarah.