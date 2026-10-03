Jadwal SIM Keliling Jogja Malam Hari Ini, Sabtu 3 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari ini, Sabtu, 3 Oktober 2026, berikut adalah perincian lengkap jadwal dan lokasi layanan dari kepolisian setempat.

Pastikan untuk memeriksa waktu dan lokasi agar proses pengurusan berjalan lancar.

1. Wilayah Polresta Yogyakarta

Satpas Polresta Yogyakarta: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

SIM Keliling Malam Minggu (SIM MAMI): Malam hari pukul 19.00 – 21.00 WIB.

Layanan SIMON PALACE Alkid dan Drive Thru/MPP Balai Kota tutup karena khusus hari Senin – Jumat).

2. Wilayah Polresta Sleman

Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

SIM Keliling Malam (Lobby Sleman City Hall / SCH): Khusus malam ini pukul 19.00 – 21.00 WIB. Layanan ini sangat cocok bagi warga Sleman yang beraktivitas di siang hari.

3. Wilayah Polres Gunungkidul

Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Saturday Night Service: Malam nanti pukul 19.00 WIB – Selesai bertempat di Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari.

Tips Penting

Layanan SIM Keliling dan Satpas umumnya hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C.

Jangan lupa membawa persyaratan utama seperti KTP asli beserta fotokopi, SIM lama yang masih berlaku, surat keterangan sehat, serta hasil tes psikologi. (mar3/jpnn)