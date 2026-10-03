Info Lokasi dan Jadwal Pelayanan Samsat Bantul Hari Ini, Sabtu 3 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bagi masyarakat Kabupaten Bantul dan sekitarnya yang ingin menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, Kantor Pelayanan Samsat Bantul tetap membuka sejumlah layanan strategis.

Berikut adalah perincian lokasi, jenis layanan, serta jam operasional yang beroperasi hari ini:

1. Samsat Induk Bantul

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, STNK Hilang, STNK Rusak, RUBENTINA, dan Layanan BPKB.

Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Jam Cek Fisik: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

2. Samsat Pembantu Sewon

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, dan Drive Thru (Roda 4).

Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Jam Cek Fisik: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

3. Samsat Corner BPD DIY

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Titik Pelayanan: BPD Cabang Pembantu Piyungan, BPD Cabang Pembantu Srandakan, dan BPD Cabang Pembantu Kretek.

Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

4. Samsat Desa

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Titik Pelayanan: Samsat Desa Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Samsat Desa Kalurahan Argomulyo (Sedayu).

Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

5. Jempol Si Panda (Layanan Khusus Hari Ini)

Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Jam Pelayanan: Pukul 08.30 – 11.00 WIB.

Lokasi Khusus Hari Ini: Kalurahan Jambidan.

Samsat Corner MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Bantul, Samsat Keliling, serta Layanan Temaram tidak beroperasi hari ini karena jadwal operasionalnya menyesuaikan hari kerja Senin–Jumat.