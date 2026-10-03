Info Lokasi dan Jadwal Pelayanan Samsat Bantul Hari Ini, Sabtu 3 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, BANTUL - Bagi masyarakat Kabupaten Bantul dan sekitarnya yang ingin menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, Kantor Pelayanan Samsat Bantul tetap membuka sejumlah layanan strategis.
Berikut adalah perincian lokasi, jenis layanan, serta jam operasional yang beroperasi hari ini:
1. Samsat Induk Bantul
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, STNK Hilang, STNK Rusak, RUBENTINA, dan Layanan BPKB.
Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.
Jam Cek Fisik: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
2. Samsat Pembantu Sewon
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, dan Drive Thru (Roda 4).
Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.
Jam Cek Fisik: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
3. Samsat Corner BPD DIY
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.
Titik Pelayanan: BPD Cabang Pembantu Piyungan, BPD Cabang Pembantu Srandakan, dan BPD Cabang Pembantu Kretek.
Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.
4. Samsat Desa
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.
Titik Pelayanan: Samsat Desa Kalurahan Wukirsari (Imogiri) dan Samsat Desa Kalurahan Argomulyo (Sedayu).
Jam Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.
5. Jempol Si Panda (Layanan Khusus Hari Ini)
Jenis Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.
Jam Pelayanan: Pukul 08.30 – 11.00 WIB.
Lokasi Khusus Hari Ini: Kalurahan Jambidan.
Samsat Corner MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Bantul, Samsat Keliling, serta Layanan Temaram tidak beroperasi hari ini karena jadwal operasionalnya menyesuaikan hari kerja Senin–Jumat.
Bagi warga Bantul yang ingin membayar pajak kendaraan, berikut ini jadwal pelayanan Samsat Bantul pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.
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