3 Pilihan Rute Trans Jogja Menuju Kawasan Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin berwisata, berbelanja, atau sekadar menikmati suasana jantung Kota Yogyakarta tanpa pusing memikirkan parkir, menggunakan moda transportasi umum Trans Jogja adalah pilihan terbaik.

Kawasan Malioboro yang menjadi ikon wisata Yogyakarta sangat mudah diakses dari berbagai penjuru wilayah.

Berikut adalah 3 pilihan jalur Trans Jogja yang melayani rute langsung menuju kawasan Malioboro beserta rute lengkapnya:

1. Jalur 1A: Rute Terminal Prambanan – Halte Malioboro 3

Jalur ini sangat cocok bagi warga atau pelancong yang datang dari arah timur (Klaten/Prambanan) dan melewati sepanjang Jalan Solo sebelum masuk ke kawasan perkotaan.

Rute Lengkap:

Terminal Prambanan – TPB Edotel Kalasan 2 – RS Bhayangkara – Portable Pasar Kalasan – Cupuwatu – Halte Jl. Solo KR 2 – Halte TJ Bandara Adisucipto – Halte Hyundai – Halte Jl. Solo (Jayakarta) – Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) – Halte Ambarukmo – Halte Gedung Wanita – Halte LPP – Halte Superindo Urip Sumoharjo – Halte RS Bethesda – Halte Sudirman Bumiputera – Halte Mangkubumi 1 – Halte Mangkubumi 2 – Eks Menara Kopi (Utara) – Halte Kridosono – Eks Menara Kopi (Selatan) – Halte Malioboro 1 – Halte Malioboro 2 (Kepatihan) – Halte Malioboro 3 – Taman Pintar – TPB Jl. Mayor Suryotomo 1 – Halte Progo – Halte Jl. Mataram Hotel Akur – Portable Teras Malioboro 2 – Eks Menara Kopi (Utara) – Halte Kridosono – Halte TJ YKPN – TPB Demangan – Halte TJ Solo (SMA Debrito) – Ambarukmo Plaza 2 – Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) – Halte Janti Utara – TPB Manna Kampus – Transmart Maguwo – Kantor Wilayah DJPb – Halte Jl. Solo Maguwo – Halte TJ Bandara Adisucipto – TPB Makam Sorogenen – TPB Jl. Solo KR 1 – BPD Kalasan – TPB Jl. Solo Kalasan – TPB Rs. Bhayangkara – TPB Edotel Kalasan 1 – Terminal Prambanan.

2. Jalur 2A: Rute Terminal Condongcatur – Malioboro

Bagi Anda yang berada di wilayah utara Yogyakarta, rute melingkar (loop) dari Terminal Condongcatur ini melewati kawasan Monjali, Kranggan, hingga berputar ke area selatan sebelum kembali ke utara.

Rute Lengkap:

Terminal Condong Catur – TPB RRU Manggung – Monjali (Selatan) – Terminal Jombor – Monjali (Utara) – PDAM Monjali – SPBU Monjali (Timur) – Karangjati (Timur) – Batas Kota Jl. Monjali Timur – Halte A.M. Sangaji (Timur) – Pasar Kranggan (Timur) – Halte Mangkubumi 1 – Halte Mangkubumi 2 – Eks Menara Kopi (Utara) – Halte Kridosono – Eks Menara Kopi (Selatan) – Halte Malioboro 1 – Halte Malioboro 2 (Kepatihan) – Halte Malioboro 3 – Taman Pintar – Jogjatronik – TPB Katamso 1 (Purawisata) – SDN Kintelan – Halte Kol.Sugiono 1 (Pujokusuman) – Eks STIE Kerjasama – Halte Rsi Hidayatullah – TPB Gambiran 2 Jl. Veteran Kota – Jl. Perintis Kemerdekaan – Halte Ngeksigondo Diklat Pu – TPB SMP 9 Kota – Halte Gedong Kuning – TPB Pilar 1 Gedong Kuning Kota – TPB Banguntapan 1 Gedong Kuning – Gembira Loka – SGM Kusumanegara (Selatan) – Makam Gajah (Selatan) – KPPN (Jl. Cendana) – TPB GOR Among Rogo – Halte Kenari 1 – SMP Kanisius Gayam (Barat) – TPB Eks Bioskop Mataram – Halte Kridosono – UKDW – Halte RS Bethesda – Halte TJ Cik Di Tiro 2 – TPB SMPN 1 Yogyakarta – Halte TJ Colombo (Kosudgama) – TPB Jl. Colombo (UNY) – Plaza UNY – Halte Santren – Halte Prayan (Barat) – SPBU Condongcatur (Barat) – Terminal Condong Catur.

3. Jalur 6: Rute Park and Ride Gamping – Malioboro

Menghubungkan area barat Yogyakarta (Gamping, Kasihan, UMY, dan sekitarnya) langsung menuju kawasan pusat perbelanjaan dan wisata Malioboro melalui jalur Ngabean.