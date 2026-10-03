Jadwal Lengkap KRL Solo-Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 3 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan libur akhir pekan atau beraktivitas dari Solo menuju Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, layanan Commuter Line (KRL) siap mengantar perjalanan Anda dengan jadwal normal.

Mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada akhir pekan, pastikan Anda tiba di stasiun sekitar 15–20 menit sebelum jadwal keberangkatan serta menyiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang mencukupi.

Berikut adalah perincian jadwal keberangkatan KRL dari Solo menuju Yogyakarta hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026:

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1. Stasiun Pemberangkatan Awal di Solo Raya

Palur: 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42 WIB

Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48 WIB

Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54 WIB

Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59 WIB

2. Wilayah Kabupaten Sukoharjo & Klaten

Gawok: 05:26, 06:31, 07:40, 09:20, 11:04, 13:16, 14:07, 16:01, 16:59, 18:31, 20:14, 21:06 WIB

Delanggu: 05:32, 06:37, 07:46, 09:26, 11:10, 13:22, 14:13, 16:07, 17:05, 18:37, 20:20, 21:12 WIB

Ceper: 05:39, 06:44, 07:53, 09:46, 11:17, 13:29, 14:20, 16:14, 17:12, 18:44, 20:27, 21:19 WIB

Klaten: 05:48, 06:53, 08:02, 09:55, 11:26, 13:38, 14:29, 16:32, 17:21, 18:53, 20:36, 21:28 WIB

Srowot: 05:55, 07:00, 08:09, 10:02, 11:33, 13:45, 14:36, 16:30, 17:28, 19:00, 20:43, 21:35 WIB

3. Wilayah Perbatasan & Kedatangan di Yogyakarta

Brambanan: 06:01, 07:06, 08:15, 10:08, 11:39, 13:52, 14:42, 16:36, 17:34, 19:06, 20:49, 21:41 WIB

Maguwo: 06:10, 07:15, 08:24, 10:16, 11:47, 14:00, 14:50, 16:44, 17:42, 19:14, 20:57, 21:49 WIB

Lempuyangan: 06:19, 07:25, 08:35, 10:23, 11:55, 14:08, 14:58, 16:52, 17:49, 19:21, 21:05, 21:57 WIB

Yogyakarta (Stasiun Tugu): 06:23, 07:29, 08:39, 10:27, 11:59, 14:12, 15:06, 16:56, 17:55, 19:25, 21:09, 22:01 WIB

Perhatikan waktu keberangkatan dengan seksama dan pastikan saldo kartu Anda mencukupi untuk menghindari antrean panjang di loket stasiun. (mar3/jpnn)