Jadwal Lengkap KRL Solo-Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 3 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang berencana menghabiskan libur akhir pekan atau beraktivitas dari Solo menuju Yogyakarta pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, layanan Commuter Line (KRL) siap mengantar perjalanan Anda dengan jadwal normal.
Mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada akhir pekan, pastikan Anda tiba di stasiun sekitar 15–20 menit sebelum jadwal keberangkatan serta menyiapkan kartu uang elektronik (KUE) atau aplikasi pembayaran digital dengan saldo yang mencukupi.
Berikut adalah perincian jadwal keberangkatan KRL dari Solo menuju Yogyakarta hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026:
1. Stasiun Pemberangkatan Awal di Solo Raya
Palur: 05:00, 06:05, 07:15, 08:56, 10:40, 12:50, 13:43, 15:35, 16:35, 18:05, 19:45, 20:42 WIB
Solo Jebres: 05:06, 06:11, 07:21, 09:02, 10:46, 12:56, 13:39, 15:41, 16:41, 18:11, 19:51, 20:48 WIB
Solo Balapan: 05:13, 06:18, 07:27, 09:08, 10:52, 13:03, 13:55, 15:48, 16:47, 18:19, 20:01, 20:54 WIB
Purwosari: 05:18, 06:23, 07:32, 09:13, 10:57, 13:08, 14:00, 15:53, 16:52, 18:24, 20:06, 20:59 WIB
2. Wilayah Kabupaten Sukoharjo & Klaten
Gawok: 05:26, 06:31, 07:40, 09:20, 11:04, 13:16, 14:07, 16:01, 16:59, 18:31, 20:14, 21:06 WIB
Delanggu: 05:32, 06:37, 07:46, 09:26, 11:10, 13:22, 14:13, 16:07, 17:05, 18:37, 20:20, 21:12 WIB
Ceper: 05:39, 06:44, 07:53, 09:46, 11:17, 13:29, 14:20, 16:14, 17:12, 18:44, 20:27, 21:19 WIB
Klaten: 05:48, 06:53, 08:02, 09:55, 11:26, 13:38, 14:29, 16:32, 17:21, 18:53, 20:36, 21:28 WIB
Srowot: 05:55, 07:00, 08:09, 10:02, 11:33, 13:45, 14:36, 16:30, 17:28, 19:00, 20:43, 21:35 WIB
3. Wilayah Perbatasan & Kedatangan di Yogyakarta
Brambanan: 06:01, 07:06, 08:15, 10:08, 11:39, 13:52, 14:42, 16:36, 17:34, 19:06, 20:49, 21:41 WIB
Maguwo: 06:10, 07:15, 08:24, 10:16, 11:47, 14:00, 14:50, 16:44, 17:42, 19:14, 20:57, 21:49 WIB
Lempuyangan: 06:19, 07:25, 08:35, 10:23, 11:55, 14:08, 14:58, 16:52, 17:49, 19:21, 21:05, 21:57 WIB
Yogyakarta (Stasiun Tugu): 06:23, 07:29, 08:39, 10:27, 11:59, 14:12, 15:06, 16:56, 17:55, 19:25, 21:09, 22:01 WIB
Baca Juga:
Perhatikan waktu keberangkatan dengan seksama dan pastikan saldo kartu Anda mencukupi untuk menghindari antrean panjang di loket stasiun. (mar3/jpnn)
Berikut adalah perincian jadwal keberangkatan KRL dari Solo menuju Yogyakarta hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News