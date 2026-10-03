Jadwal Pemutaran Film Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Sabtu 3 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin mengisi akhir pekan ini dengan menonton film di bioskop kesayangan, ada banyak pilah sinema hari ini.
Ada film action Avengers Endgames dan Resident Evil atau film drama seperti Agensi Rumah Tangga.
Berikut adalah informasi lengkap mengenai daftar film dan jam penayangan di sejumlah bioskop wilayah Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.
1. Plaza Ambarrukmo (XXI)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 11:50, 14:05, 18:50 WIB
Forgotten Island: 12:00, 16:25 WIB
Avengers Endgame: Encore: 12:40, 16:10, 19:40 WIB
Warga Rusun 609: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05 WIB
Resident Evil: 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35 WIB
Agensi Rumah Tangga: 14:10, 18:35, 20:50 WIB
Digger: 16:20, 21:05 WIB
2. Empire XXI Yogyakarta
Verity: 12:00, 16:30, 18:50, 21:10 WIB
Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah: 12:25, 16:40, 20:55 WIB
Daniel and the Fiery Furnace: 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10 WIB
Avengers Endgame: Encore: 12:35, 16:05, 19:35 WIB
Resident Evil: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00 WIB
Forgotten Island: 14:20 WIB
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 14:25, 18:40 WIB
3. Jogja City Mall (XXI)
Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 WIB
Agensi Rumah Tangga: 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21:00 WIB
Resident Evil: 12:20, 14:10, 18:25 WIB
Avengers Endgame: Encore: 12:40, 16:05, 19:30 WIB
Lobang Buaya: 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah: 12:45, 16:55 WIB
Daniel and the Fiery Furnace: 13:20, 15:15, 17:10, 19:05, 21:00 WIB
Digger: 14:50, 19:00, 21:05 WIB
Forgotten Island: 16:00, 20:15 WIB
4. Pakuwon Mall (CGV)
Project Sekay 6th Anniversary (Live Viewing): 10:30 WIB (Regular 3WAY)
Avengers Endgame: Encore: 10:45, 14:15, 17:45, 21:15 WIB (SphereX) | 11:30, 19:30 (4DX) | 13:25, 16:55, 20:25 WIB (Velvet)
Forgotten Island: 11:10 (Velvet) | 17:15 (4DX) | 18:35 (Regular) | 19:00 WIB (ScreenX)
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 11:55, 16:15 WIB
Warga Rusun 609: 11:45, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20 WIB
Linkin Park: Unshatter: 14:00 (Regular) | 15:00 WIB (4DX)
Daniel And The Fiery Furnace: 14:10 WIB
Digger: 16:25, 21:35 WIB
Tazza The Song Of Beelzebub: 19:00 WIB
Verity: 20:50 WIB
5. Transmart Maguwo (CGV)
Forgotten Island: 11:40, 16:15 WIB
Spider-man: Brand New Day: 11:45, 16:25 WIB
Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 WIB
Avengers Endgame: Encore: 12:50, 19:15 WIB
Agensi Rumah Tangga: 13:55, 20:45 WIB
Detective Conan The Movie: Fallen Angel Of The Highway: 14:35 WIB
Chiikawa The Movie: The Secret Of The Mermaid Island: 16:50 WIB
Daniel and the Fiery Furnace: 18:30 WIB
Warga Rusun 609: 18:55, 21:05 WIB
Berikut ini jadwal lengkap penayangan film di bioskop Jogja pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News