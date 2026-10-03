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Jadwal Pertunjukan Ramayana Ballet Prambanan Malam Ini, Sabtu 3 Oktober 2026

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 10:01 WIB
Jadwal Pertunjukan Ramayana Ballet Prambanan Malam Ini, Sabtu 3 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Pertunjukan Sendratari Ramayana. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menikmati malam akhir pekan dengan suguhan seni budaya berkelas dunia, kompleks Warisan Budaya UNESCO Candi Prambanan kembali menggelar pertunjukan mahakarya tradisional yang memukau pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026.

Pertunjukan Sendratari Ramayana dan legenda percintaan klasik siap menyapa wisatawan di panggung ikonik berlatar kemegahan candi.

Berikut adalah informasi lengkap jadwal, panggung, dan daftar harga tiket Ramayana Ballet Prambanan.

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  • Kisah yang Ditampilkan: Perjuangan cinta Rama dan Shinta yang diiringi gamelan Jawa secara live dan tarian klasik gaya campuran Yogyakarta-Surakarta.
  • Panggung: Open Air Outdoor Stage (Panggung Terbuka dengan siluet megah Candi Prambanan).
  • Jam Pertunjukan: Mulai pukul 19.30 WIB.

Daftar Harga Tiket Kategori Weekend / Special Show:

- VIP Outdoor: Rp 500.000 (Fasilitas: snack & beverage)

- Special Outdoor: Rp 400.000 (Fasilitas: beverage)

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- Class I Outdoor: Rp 250.000

- Class II Outdoor: Rp 150.000

Berikut adalah informasi lengkap jadwal, panggung, dan daftar harga tiket Ramayana Ballet Prambanan.
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TAGS   sendratari ramayana prambanan sendratari ramayana ramayana ballet ramayana prambanan ramayana

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