2 Pantai di Bantul Meraup Miliaran Rupiah dalam 3 Bulan

jogja.jpnn.com, BANTUL - Sektor pariwisata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi salah satu tonggak pemasukan kas daerah.

Pendapatan retribusi dari dua destinasi andalan, yakni Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, tercatat meraup total sekitar Rp 4,9 miliar dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, terhitung dari Juli hingga September 2026.

Jagabaya atau Pamong Kalurahan Parangtritis Karjana memperinci bahwa pendapatan retribusi tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai sekitar Rp 2,4 miliar.

Angka tersebut kemudian berlanjut pada bulan Agustus dengan perolehan sekitar Rp 1,3 miliar, serta September sekitar Rp 1,2 miliar.

"Juli itu termasuk tertinggi pendapatan retribusi di Pantai Parangtritis dan Depok karena bersamaan dengan libur panjang sekolah," ujar Karjana di Bantul, Jumat (2/10).

Lonjakan pendapatan ini turut berbanding lurus dengan tingkat kunjungan wisatawan.

Berdasarkan data, kunjungan tertinggi juga dicatatkan pada Juli yang mencapai 165.910 orang.

Sedangkan pada Agustus tercatat sebanyak 90.298 kunjungan, dan September sebanyak 85.283 kunjungan.