Mayat Pria Mengapung di Pantai Gunungkidul, Ada Kunci Kamar HeHa Ocean View

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Mayat laki-laki ditemukan mengapung di perairan Tanjung Kesirat, Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (2/10).

Berdasarkan data dari kepolisian, korban berinisial GLP (35) warga Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan mayat ditemukan oleh seorang nelayan dalam kondisi mengapung di perairan.

Saksi kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut kepada petugas SAR pantai terdekat untuk proses evakuasi.

"Dalam saku celana korban ditemukan kunci kamar penginapan HeHa dan ponsel diduga milik korban," katanya.

Hasil pemeriksaan medis mendapati memar di punggung dan lengan serta mulut dan hidung korban keluar darah.

Pihak HeHa Ocean View dan keluarga mengonfirmasi korban merupakan tamu di penginapan tersebut.

"Pihak keluarga korban sudah menyatakan menerima setelah mendapatkan informasi pemeriksaan medis dari RSUD Saptosari bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia serta tidak akan menuntut pihak lain," ujarnya.