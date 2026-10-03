Pembiayaan BPJS Kesehatan di DIY Tembus Rp 5,28 Triliun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) terus memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sepanjang 2025, total pembiayaan layanan kesehatan di wilayah ini tercatat mencapai Rp 5,28 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 4,75 triliun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Subkhan mengungkapkan bahwa peningkatan biaya jaminan kesehatan ini mencerminkan makin mudahnya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan serta tingginya pemahaman peserta dalam memanfaatkan mekanisme JKN.

"Peningkatan biaya jaminan kesehatan ini menunjukkan skala perlindungan kesehatan makin mudah diakses peserta. Pemahaman peserta semakin meningkat sehingga peserta tahu apa yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan kesehatan melalui mekanisme JKN," ujar Subkhan dalam kegiatan Media Gathering Kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dan Cabang Sleman, Jumat (2/10).

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan di DIY telah bermitra dengan 392 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) guna melayani total 3.711.283 peserta JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Wahyudi Putra Pujianto menambahkan bahwa tingkat kepesertaan aktif di DIY kini telah mencapai 92,7 persen atau 3.442.814 jiwa, yang bahkan melampaui capaian nasional.

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Ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan Program JKN melalui kedisiplinan membayar iuran secara gotong royong.

"Seluruh iuran yang terkumpul dikelola secara akuntabel dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta JKN. Kami juga mengapresiasi Pemerintah DIY serta seluruh kabupaten/kota atas sinergi luar biasa ini," kata Wahyudi.