7 Penyakit yang Banyak Menyedot Anggaran BPJS Kesehatan di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penanganan penyakit katastropik menjadi beban terbesar dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sepanjang 2025, tercatat anggaran sebesar Rp 1,8 triliun atau sekitar 34,09 persen dari total keseluruhan biaya pelayanan kesehatan di wilayah DIY terserap untuk menangani penyakit berat ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Subkhan memaparkan perincian tersebut dalam kegiatan Media Gathering Kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dan Cabang Sleman.

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Dari total pembiayaan penyakit katastropik tersebut, penyakit jantung keluar sebagai penyumbang penyerapan anggaran tertinggi, yakni mencapai Rp 694,5 miliar.

Selain itu, penyakit lainnya yang menyedot anggaran BPJS Kesehatan adalah kanker Rp 382,6 miliar, gagal ginjal Rp 169,9 miliar, stroke, sirosis hati, thalassemia, dan hemofilia.

Melihat tingginya angka penyerapan anggaran untuk penyakit katastropik ini, Subkhan mengimbau kepada seluruh peserta JKN di DIY untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri melalui penerapan pola hidup sehat.

"Kami mengimbau peserta JKN untuk terus menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit katastropik. Manfaatkan skrining riwayat kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan maupun program promotif dan preventif lainnya yang ada di fasilitas kesehatan," ujar Subkhan.

Sebagai bagian dari pencegahan dan penanganan, BPJS Kesehatan di DIY telah bersinergi dengan 392 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk melayani total 3.711.283 peserta JKN.